61歲葉童拒合影！男粉情緒失控嗆「破演員」 衝突畫面全曝光

葉童於90年代來台拍攝許多電視劇。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕61歲資深港星葉童90年代曾來台拍攝不少電視劇，包括《碧海情天》、《倚天屠龍記》、《帝女花》等影視作品，其中就屬她當年在《新白娘子傳奇》裡反串「許仙」一角，並與飾演「白娘子」的趙雅芝堪稱經典神劇。沒想到，葉童近日被目擊現身機場時，被一名欲合影卻遭拒的男子當場飆罵，她見狀也立刻嚇傻。

葉童近日在杭州機場遭一名男子（紅圈處）強行合照，助理見狀拒絕卻被對方言語羞辱。（組合照，翻攝自微博）

葉童昨（22日）現蹤中國杭州的機場，親民地向前來送機的粉絲們致意道別，此時一名男子突然衝向前要求合影，一旁的助理見狀立刻攔住對方並拒絕道：「不能進來啊！」沒想到，此舉瞬間讓該男子情緒失控，甚至當場暴怒咆哮：「拍個照不行啊，有什麼了不起的！一個破演員有啥用啊？拍個照不行啊？」

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葉童被男子嚇到傻住了幾秒後，匆匆地向其他粉絲們揮手道別，過程也全被拍下並在網路上瘋傳。隨後，葉童則針對此事發文回應，「每個人表達喜歡的方式不同，感受到了大家的熱情，只是機場對我來說不是最佳互動的地方。沒有被這一小插曲影響心情。愛是克制，建議大家在表達喜愛時更多些理性和冷靜。」

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