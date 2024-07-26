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娛樂 電視

胡瓜脫口坐太久「小便有困難」 突喊丟臉：我先離開好了

「頂尖大學金頭腦爭霸戰」4校決賽（左起） 台大 吳泰瑩、清大 江庭熠、胡瓜、Sandra、成大 鄭晴文、政大 呂杰奕。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、Sandra主持《拜託ATM》》特別企劃「頂尖大學金頭腦爭霸戰」本週邀請了臺大、清大、成大與政大四所頂尖大學的學霸進行同校PK賽，期間，胡瓜無預警大聊私密事，聽得一旁的搭檔Sandra嚇壞急喊卡。

胡瓜與大學生們聊到腳踏車座墊若無減壓設計，可能因為過於壓迫、不易排熱而影響男性生殖能力，聊著聊著也讓胡瓜經驗分享起：「我曾經騎腳踏車騎個一兩天，因為坐太久，結果造成小便困難」，其中一位參賽的男學生表示有騎過減壓設計後的座墊，但他覺得騎起來還是很痛，胡瓜則開玩笑回應：「閣下佩服佩服，想必您是滿大一副的。」兩人正越聊越起勁，此時一旁的Sandra害羞急喊：「瓜哥你聊太多了啦！」

《拜託ATM》胡瓜豪爽加碼現金10萬元。（TVBS提供）

總決賽四校精英齊聚，其中在第二關遇到一連串的英文搶答，節目彷彿瞬間被設定成「英語模式」，讓還在初學英文的胡瓜差點跟不上步調，他的英文老師Sandra在一旁連忙安撫他，另外還有一題問到馬克·吐溫曾經說「真實比小說更加荒誕」的原因，胡瓜認為是因為被作者的想像力限制，更是把答案講得頭頭是道，結果答案一出來發現是錯的，使他難得在節目中尷尬喊：「我先離開好了，好丟臉」作勢要離開攝影棚，嚇壞所有人。

TVBS《拜託ATM》特別企劃「頂尖大學金頭腦爭霸戰」本週邀請了臺大、清大、成大與政大四所頂尖大學的學霸進行同校PK賽，四校冠軍的總決賽將於今（26日）晚8點首播，主持人胡瓜開心表示：「這集決賽除了最後的獎金以外，我再加碼10萬！獎學金對學生來說太重要了，未來他們都會是另一個黃仁勳啊！」加碼後超過10萬的現金已創下《拜託ATM》史上最高額的獎金，讓這場競賽更加緊張又刺激！胡瓜透露，接下來將持續邀請更多大專院校的學霸，更表示有計畫邀請高中學霸來挑戰，令人相當期待。

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