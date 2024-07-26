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娛樂 最新消息

王心凌清冰箱翻出粽子 遭虧 : 再不吃就中秋節了

王心凌擁有「甜心教主」的美稱，2022年憑藉選秀節目再度翻紅。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王心凌擁有甜心教主的美稱，2022年憑藉選秀節目《浪姐3》（《乘風破浪3》）再度翻紅。時常在社群分享生活的她，24日在臉書曬出颱風天在家日常，當她清冰箱時竟然挖出端午節的粽子，讓網友不禁笑虧「再不吃都要中秋節了」。

王心凌清冰箱時翻出不少食物，包含一盒煎餃、水餃以及幾顆粽子。（翻攝自臉書）

王心凌24日在臉書分享了颱風天清冰箱的照片，她把冰箱內的食材放在流理臺上，包含一盒煎餃、水餃以及幾顆粽子，她在貼文寫下，「準備來清冰箱庫存食物，風大雨大的颱風天，大家都要乖乖待在家，不要亂跑，盡量不點外賣，一起清冰箱庫存食物吧～一切都平安喔！」。

貼文曝光，引來網友紛紛留言笑虧，「竟然還有粽子」、「心凌的冰箱還在過端午」、「清完冰箱，就換清腸胃了」、「粽子再不吃就要到中秋節了」。

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