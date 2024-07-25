晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

張員瑛辣秀S曲線「大長腿」吸睛！曝憂心這一事

張員瑛最新發文寫下單詞「臉頰、唇、皮膚」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團IVE成員張員瑛天生好條件，今（25）在IG曬多張美照展現完美身材，她在配文寫下單詞「臉頰、唇、皮膚」，粉絲樂稱像在暗示最佳亮點，不過網友發現她那雙大長腿超吸睛，比例超好。

相關新聞：IVE張員瑛被叫阿姨！當場變臉糾正「是姐姐」尷尬表情曝光

張員瑛身材比例姣好，令很多人羨慕。（翻攝自IG）

張員瑛身高173公分，在當今南韓女團成員中堪稱「身高最高女偶像」，擁有9頭身完美比例，被讚是「天生的偶像」、「人間美少女戰士」、「人間洋娃娃」等封號。

今公開的照片中，可見她一雙修長細腿，不吝展現完美S曲線，狂吸粉絲目光。不過韓媒報導，張員瑛其實也有不為人知的困擾，曾在節目中透露「腿太長了，希望能縮短一點。」

相關新聞：是AI吧…IVE張員瑛不科學「鉛筆腿」曝光 網：生來就是做偶

據知，張員瑛腿長有107公分，她曾表示，比起個子高，腿長拍照起來是好看，但如果構圖不佳，會感覺很奇怪，還稱希望腿能縮短一點，但又怕被人懷疑是否有修圖。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中