張員瑛辣秀S曲線「大長腿」吸睛！曝憂心這一事

張員瑛最新發文寫下單詞「臉頰、唇、皮膚」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團IVE成員張員瑛天生好條件，今（25）在IG曬多張美照展現完美身材，她在配文寫下單詞「臉頰、唇、皮膚」，粉絲樂稱像在暗示最佳亮點，不過網友發現她那雙大長腿超吸睛，比例超好。

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張員瑛身材比例姣好，令很多人羨慕。（翻攝自IG）

張員瑛身高173公分，在當今南韓女團成員中堪稱「身高最高女偶像」，擁有9頭身完美比例，被讚是「天生的偶像」、「人間美少女戰士」、「人間洋娃娃」等封號。

今公開的照片中，可見她一雙修長細腿，不吝展現完美S曲線，狂吸粉絲目光。不過韓媒報導，張員瑛其實也有不為人知的困擾，曾在節目中透露「腿太長了，希望能縮短一點。」

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據知，張員瑛腿長有107公分，她曾表示，比起個子高，腿長拍照起來是好看，但如果構圖不佳，會感覺很奇怪，還稱希望腿能縮短一點，但又怕被人懷疑是否有修圖。

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