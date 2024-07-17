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娛樂 日韓

是AI吧…IVE張員瑛不科學「鉛筆腿」曝光 網：生來就是做偶像

IVE張員瑛粉絲數量龐大。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE一直是話題女團，而其中成員張員瑛（장원영）更是許多人的偶像，天生的AI精緻臉蛋，吸粉無數；近期她貼出一組生活日常照，其鉛筆腿完美展露，讓人看了大嘆不已。

張員瑛的鉛筆細長腿展露無遺。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

張員瑛貼出一組日常照片，可見她在空曠草地，拿著一枚黃色小花拍照，穿上平口黑色上衣，配上緊身牛仔褲，仔細一看，她筆直細長的鉛筆腿超明顯，即便包緊緊，還是包不住她與生俱來的偶像特質。

網友認為張員瑛生來就是要做偶像的。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

網友們看見張員瑛的照片，紛紛留言狂讚：「張員瑛太美了吧……」、「張員瑛是我夢中的女孩！」、「因為妳……我又再夏天戀愛了！」貼文超過215萬人按讚。

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