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娛樂 日韓

韓籍啦啦隊女神爆死會了！「緊擁投手」全被拍 IG互動線索曝

金渡娥日前跳完本季例行賽最後一場應援，目前已返韓工作。（翻攝自IG）金渡娥日前跳完本季例行賽最後一場應援，目前已返韓工作。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊員金渡娥，憑藉甜美外型及熱情應援，來台後人氣飆升，雖然只為職籃富邦勇士隊效力，但仍吸引大批粉絲喜愛，日前她跳完本季例行賽最後一場應援返韓工作。而感情生活備受關注的她，近日就被發現原來早已名花有主，交往對象正是韓職SSG登陸者的投手金澤亨。

金渡娥自2019年加入SSG登陸者應援，2024年12強賽事為國家隊應援，在台聲勢大漲，也因此被富邦簽下來短暫來台發展。近期返韓的她，感情生活掀起韓國網友討論，金渡娥被爆出早已和SSG登陸者的投手金澤亨穩交多年，兩人也絲毫不避諱，在IG曬出多張甜蜜照片。

金渡娥被爆出與SSG投手金澤亨穩定交往中。（翻攝自IG）金渡娥被爆出與SSG投手金澤亨穩定交往中。（翻攝自IG）

從投手金澤亨多次在IG放閃，可見他經常曬禮物、出去玩的照片，並且文中都會寫上關鍵字「DA」，疑似是金渡娥名字「Kim Do-A」的簡稱，另外貼文中也能看見，他身穿軍服緊擁與金渡娥背影相似的女子。金渡娥過去也曾在IG曬出精品服飾，與金澤亨曾曝光的精品衣是同樣系列，似乎是小倆口的情侶衣。除此之外，金亨澤曾分享過女友送的行李飄帶，與金渡娥過去搭機被捕捉的行李飄帶相同。

金渡娥曾曝光精品服飾與金澤亨同款。（翻攝自IG）金渡娥曾曝光精品服飾與金澤亨同款。（翻攝自IG）

據悉，金渡娥與金澤亨的戀情早在2023年就被傳開，雖然沒有公開，但卻是眾所皆知的「球員大嫂」，過去公開的照片可見，兩人十分喜歡買成對的情侶用品，可見感情相當甜蜜穩定，而她近期返韓工作，也被不少球迷猜測是「想男朋友了」，感情狀態再次掀起討論，而韓國球迷似乎也都樂見其成，紛紛給予小倆口廣大祝福。

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