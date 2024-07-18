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娛樂 日韓

IVE張員瑛被叫阿姨！當場變臉糾正「是姐姐」尷尬表情曝光

張員瑛擁有洋娃娃般的精緻臉蛋。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團IVE成員張員瑛擁有洋娃娃臉蛋及高挑好身材，被讚為「天生偶像」的她不僅有著亮麗外型，樂觀又正向的性格，讓她深受許多粉絲喜愛，不過日前在綜藝節目上意外被小女孩叫阿姨，讓年僅19歲的她當場傻眼。

張員瑛被叫阿姨當場傻眼。（翻攝自X）

IVE近日登上綜藝《我的超人爸爸》，日前節目釋出預告片段，可見張員瑛在節目中與一名小女孩Jam Jam互動，過程中張員瑛問Jam Jam「知道姐姐的名字嗎？」沒想到女孩竟回答「員瑛阿姨」，讓她瞬間呆愣了一下，不過她也迅速反應過來，看著天真無邪的Jam Jam表示要叫自己「員瑛姐姐」。

短短畫面曝光後，張員瑛尷尬的真實反應立即掀起討論，「19歲的姨姨」、「我們小員才19」、「因為被叫姨母而感到衝擊的19歲」、「居然叫張員瑛阿姨嗎？太可愛了吧」、「這反應超真實！」、「眼睛一亮，叫姐姐」、「張員瑛根本是小孩照顧小孩，太可愛了」。

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