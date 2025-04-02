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徐麗雯苦練「王建民招牌」 穿上40號球衣捨不得脫

職業棒球員指導徐麗雯從零開始學習。（大愛提供）職業棒球員指導徐麗雯從零開始學習。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《宇宙的源頭就是愛》是一齣校園職人劇，徐麗雯飾演新到任的校長，對校園的師生、家長帶來很多有別過往的全新體驗。拍攝期間都在花蓮，徐麗雯希望能傳達教育的力量和希望，並深入探討師生之間的情感連結，而且在美麗的花蓮環境中，對她而言，「每一幕都是對視覺與心靈的雙重享受」。

徐麗雯的演技已經受到金鐘獎的肯定，跟已故的龍劭華演出的《菜頭梗的滋味》就入圍了最佳女主角獎，六年後再演出大愛劇《宇宙的源頭就是愛》，劇中有不少全新的挑戰，除了要跳舞，一個人在餘震不斷的旅館地下室練跳舞之外，還要打棒球。一場幻想戲中，她要化身為棒球投手，螢光幕前的背後有著不少學習棒球的艱辛。

徐麗雯從來都沒有接觸過棒球，在學投球技巧上遇到了不小的困難。劇組製片曾經是職業棒球員，先指導她從零開始學習如何握球、擺姿勢、投球動作等基本技巧，徐麗雯說，「在網路上看了王建民招牌、很帥的姿勢，用形體上模仿來補後天的不足」她身上的40號球衣也是王建民在洋基時期穿的，徐麗雯拍完戲「很想跟劇組留下身上的球衣」。真的到了拍攝當天，「最興奮的是第一次到球場，看到很大的草坪，心裡很開闊」。

徐麗雯學習王建民招牌，穿上40號球衣。（大愛提供）徐麗雯學習王建民招牌，穿上40號球衣。（大愛提供）

投球時需要保持準確性和力度的平衡，對徐麗雯來說難上加難，不過徐麗雯認為，「最重要的是眼神態度跟氣勢要有」，也正是因為這些困難，徐麗雯在專業棒球教練的指導下，終於完成了令人驚艷的投球場景，展現她對角色的投入和對挑戰的勇氣。

《宇宙的源頭就是愛》劇中徐麗雯飾演的李玲惠校長跟先生「是很當代夫妻關係」，兩人不是時刻黏在在一起，但都往自己喜歡的人生方向前進，不過孩子最關鍵的時候，媽媽一定會陪伴，「是新的家庭樣貌很好的楷模」。在現實生活中，徐麗雯說她跟先生兩人也有默契，會想到當初為什麼會結婚，「我們有提到不要為了小孩或是未來的經濟壓力改變自己本來的樣子，或是忘了本來喜歡對方的樣子」，生活中兩人都朝這個方向，成為彼此的後援。

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