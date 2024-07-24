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李蒨蓉2子赴美求學變了 偷匯錢和富豪尪吵架

李蒨蓉一家四口感情融洽。（翻攝自李蒨蓉臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人李蒨蓉2004年嫁給身家逾20億集團CEO李德立，育有2子，並在2022年讓2子赴美留學，近期小孩返台放暑假，一家終於團聚，但夫妻倆會為了小孩零用錢給多少起爭執。

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李蒨蓉知道，美國物價通膨越來越離譜，孩子們想辦法生活節儉，這讓她很安慰，「某天兒子在健身後淋浴，竟穿回濕內褲，那件在跑步機上被汗水濕透的內褲」，他不解驚呼問為什麼？

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兒子說，因為在美國的租屋處沒有洗衣機，洗衣服都要錢，所以他們習慣累積一週的量，去朋友家借洗，因為學校宿舍不用錢，李蒨蓉聽完心疼又覺得好笑。

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李蒨蓉透露，他特別感謝老公，感謝他的小氣，造就了孩子今日的獨立與懂事，「說老公小氣，我還真的因為他錢給太少，兩人為此爭執，當我偷偷匯錢被發現，我們一定就是吵架」，她說，老公覺得剛剛好就好，不要給多。

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為了顧及夫妻共同的教育方式，最終，李蒨蓉尊重老公決定給的金額，「但是每次只要我想到兒子連去看個電影，都得靠打工、省吃儉用，才能得享休閒娛樂，媽媽我，心疼啊！」

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