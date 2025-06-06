網紅饅頭媽親上火線澄清 堅決否認介入他人感情

網紅「饅頭媽」無端被捲入小三風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯被捲入小三風波，引起網路熱烈討論，事件延燒多日，今（6）饅頭媽本人終於在社群發限時動態，澄清自己絕對沒有介入他人感情，黑底白字的聲明中，表達了她的無奈。

饅頭媽表示自己並沒有介入他人感情。（翻攝自IG）

饅頭媽發出黑底白字的聲明，強調：「我並沒有介入他人感情 我也是被告知這次的狀況…我也很難過會發生這樣的事 不希望媒體跟特定團體惡意放大 我願意接受作為公眾人物被檢視 但也請各位網友不要以訛傳訛」，語氣透露無奈。

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此次事件是元配發文爆料，表示自己一路陪伴男方吃苦，從沒錢、沒人脈到開設精品店，男方卻無視這些體諒與信任，還聲稱需要饅頭媽幫忙找資源與人脈，沒想到後來男方便連續3週不回家、不接電話。元配氣呼呼地說「還去幫她過生日，然後消失、一起睡、出遠門玩，後來發現你已經跟她在一起了？」但元配事後又澄清，饅頭媽並不知到男方已有另一半，自己的發文完全是針對男方的渣男行為。

饅頭媽希望外界不要以訛傳訛，將事件放大並傳遞錯誤消息。（翻攝自IG）

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身為男主角的張嘉哲也發布聲明，認為網路與媒體對饅頭媽的指控純屬誤傳與過度揣測，並喊話外界停止無端指責與攻擊，表示：「此次事件完全由我個人感情處理不當所致，饅頭媽並不知情，也從未介入他人感情，她是無辜的」。

饅頭媽在限時動態澄清自己並未介入他人感情。（翻攝自IG）

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