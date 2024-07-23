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娛樂 最新消息

台劇耗資2.3億！曹興誠投資喊「統獨沒有模糊地帶」 幽默稱： 已婚又未婚是騙子

曹興誠。（資料照；記者翁聿煌攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日劇男神高橋一生、港星杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華等人今出席新戲《零日攻擊ZERO DAY》發佈會，該劇耗資2.3億元製作，描述台海戰爭一觸即發，透過不同面向，勾串起在戰爭威脅下，關於人性操控、政治爾虞我詐的故事，這也是科技大佬曹興誠首度投資台劇，他特地出席記者會表達支持。

曹興誠指出中共文攻台灣起碼20年，現在有人認為「反對台獨，但主張保持現狀」，他反駁：「這種模稜兩可是錯的邏輯，統和獨中間沒有模糊地帶，跟已婚、未婚一樣，沒有其他，既是已婚又是未婚就是騙子啊！」幽默話語讓台下觀眾笑出來。

他認為台灣人現在對「中共以武力犯台」感覺很遙遠，「若明天要打過來，股票不會漲，房價會跌」，但其實中共一直以文攻攻擊台灣，包括輿論戰、心理戰、法律戰、認知站，並稱面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備，戲劇對認知的影響深遠。

同時，本劇務求貼近真實，也邀集軍、政界重量級顧問，包括政治顧問前國安會副秘書長林錦昌、軍事顧問國防院副院長蘇紫雲、信息認知戰顧問黑熊學院院長沈伯洋等人都前來共襄盛舉。

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