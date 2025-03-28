中孝介涉猥褻男性遭逮 去年合體《海角七號》參加高雄櫻花季

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手中孝介今天（28日）傳出因涉嫌在澡堂猥褻一名男子，遭到逮捕。他曾經因特別演出電影《海角七號》受到台灣人歡迎。

中孝介涉嫌猥褻遭到逮捕。（資料照，寬寬整合行銷提供）

警方指出，中孝介在28日凌晨兩點趁著20多歲男子在椅子上睡覺時，對其猥褻，男子發現他伸出狼爪將其制伏，並由澡堂的工作人員撥打110報警。中孝介所屬的經紀公司回應《讀賣新聞》表示：「我們對於逮捕一事感到很遺憾，還在進行事實確認中。」

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田中千繪（左起）、范逸臣、中孝介、馬念先等《海角七號》演員合體，在高雄櫻花季一同表演《野玫瑰》、《無樂不作》、《國境之南》等經典曲目。（讀者提供）

44歲的中孝介有著好歌喉，代表作《花》紅遍日本，連台灣人也不陌生，他與范逸臣一起合唱的《野玫瑰》傳唱多年。去年高雄櫻花季還邀請到中孝介演唱，並與范逸臣、馬念先及田中千繪合體，演唱《國境之南》等《海角七號》名曲，場面十分感人。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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