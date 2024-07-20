不只李珠珢！啦啦隊怪物新人還有她 「頂級身材」掀網敲碗來台

李珠珢（右）因絕美臉蛋爆紅，同隊的Yeom Se-been（左）也因姣好身材掀起討論。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國職棒起亞虎19歲啦啦隊超新星李珠珢，因「三振舞」爆紅，將於7月27、28日現身台北大巨蛋應援，其「美到像AI」的臉蛋掀起台灣球迷討論，不過也有網友指出，李珠珢的隊友Yeom Se-been（염세빈）也超辣。

Yeom Se-been的豐滿身材被網友大讚。（翻攝自IG）

22歲的Yeom Se-been擁有甜美臉蛋及火辣身材，2022年以排球啦啦隊身分出道，也曾擔任過籃球啦啦隊，自去年起加入起亞虎啦啦隊，她除了因為高顏值備受討論外，絕佳身材曲線以及豐滿的臀部更是讓網友大讚，「頂級身材」、「有料」、「李珠珢很有名，但我更愛她」、「希望她來台」。

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不過在富邦悍將公布主題日「G!POP流行音樂節」的表演名單中，並沒有Yeom Se-been的名字，讓不少粉絲感到相當可惜。而起亞虎啦啦隊這次來台的陣容有隊長金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿和劉世彬，將與Fubon Angels一起帶來賽前表演，開賽後也站上應援舞台帶領球迷應援，在場球迷將能看見原汁原味的起亞虎韓式應援。

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