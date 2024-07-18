「啦啦隊AI」李珠珢人還沒到先分享台灣美食！網嗨：準備吃到怕

李珠珢即將來台。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美到像AI」的19歲南韓啦啦隊女神李珠珢，將在7月27、28日與富邦悍前進大巨蛋，令許多球迷相當期待，而她本人似乎也迫不及待來台，在IG轉發台灣必吃美食，表示一定要喝到珍珠奶茶。

李珠珢期待吃到台灣美食。（翻攝自IG）

李珠珢近期因「三振舞」影片掀起球迷討論，擁有高挑比例及火辣身材，精緻臉蛋更是被網友大讚像「AI生成」，即將來台的消息曝光，令不少台灣球迷嗨翻，她本人似乎也相當期待，在IG上轉發台灣十大必吃美食影片，更強調「一定要喝到珍珠奶茶」，讓球迷笑說「準備喝到怕吧」、「粉絲一人十杯準備好了」。

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除了李珠珢之外，富邦悍將在官方臉書公開亞虎啦啦隊來台消息，可見隊長金韓拿、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬，共6位啦啦隊成員將到台應援，據悉，會和富邦悍將的Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後也會站上大巨蛋的應援舞台，帶領球迷一起動起來。

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