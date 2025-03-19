林依晨二胎已懷孕5個月 低調6字證實喜訊

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲林依晨和老公林于超結婚10年，夫妻育有3歲多可愛女兒「小小林」，如今她再傳出肚皮有喜，已懷胎5個月，為女兒再添手足，但性別暫未公開，對此，她依舊保持一貫低調個性，透過經紀人表示「謝謝大家關心」，默認喜訊。據悉，相較於第一胎，林依晨這胎較為不適。

林依晨去年12月現身愛奇藝「尖叫之夜」紅毯，當時懷孕2個月，孕肚不明顯。（資料照，記者李紹綾攝）

林依晨去年以《不夠善良的我們》拿到釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」，但在金鐘獎廝殺上敗給許瑋甯，她欣然接受，當時林依晨的老公得知她沒得獎，立刻傳訊息貼心打氣：「在我心中妳是永遠女主角，最棒的老婆和媽咪。」讓她感覺暖心，還透露老公特地返台為她和女兒慶生，一家三口計畫去露營，享受大自然。

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林依晨老公林于超在美國工作，夫妻長期聚少離多，數次有婚姻觸礁傳言流出，但林依晨皆否認。如今傳出好消息，林依晨懷上第二胎了，等於用實際行動破除不實謠言。

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