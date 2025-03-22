家寧爆罹恐慌症「全因Andy」！小炳怒嗆無恥無知：X你媽

家寧21日拍片回應Andy指控，片長4分鐘全程照稿讀遭網友怒轟。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」家寧遭前男友、昔日夥伴Andy連日開撕一家奪權後，日前終於打破沉默釋出長約4分鐘影片回應，不過卻遭轟全程照稿念、內容不知所云、出現25次口誤等，上述情形更傳出全是因罹患恐慌症所致。對此說法，小炳則看不下去，不僅無法認同更火大譙爆。

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家寧繼日前遭前男友Andy開撕一家奪權後，透過公司群海娛樂6點聲明反咬以及透過律師釋出獨立性聲明切割母親，21日深夜時分更首度露面講述事件原委，不過影片上架後卻遭多數網友怒轟，「全程照稿沒誠意，還讀錯音更沒誠意！」、「避重就輕！有講跟沒講一樣，根本在欲蓋彌彰。」揚起一片撻伐聲浪。

小炳針對家寧友人以罹患恐慌症抱屈而發火開譙。（組合照，翻攝自臉書）

豈料，傳出家寧身旁的友人為她喊冤抱屈，表示去年發生相關的經歷之後，家寧就開始有鏡頭恐懼症，拍攝時不僅非常緊張甚至還發抖、腳趾蜷曲，更直指讓她罹患恐慌症的元兇就是Andy，然而此說法並未遭外界全盤接受，眾多網友更針對罹患恐慌症會有的表現逐一提出質疑駁斥。

不僅如此，就連小炳也看不下去，甚至在相關新聞底下留言怒譙，「你他X如果真的要胡說八道的話，也先研究一下，恐慌症是什麼內容，裝病或者是要當天使都是你的事情，可是不要給我X子立牌坊！從無恥到無知，你不覺得你進化得很快嗎？請你上網看一下，什麼叫作恐慌症，X你媽，不要用疾病亂講話！」

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