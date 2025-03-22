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娛樂 最新消息

江蕙周杰倫合力出手了！大咖天后二度攻蛋 鐵粉許光漢也愛她

戴佩妮二度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦雙生火焰演唱會。（資料照，妮樂佛提供）戴佩妮二度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦雙生火焰演唱會。（資料照，妮樂佛提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮二度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦雙生火焰演唱會，台語天后江蕙親自出手送上花籃獻上祝福：「音樂才女，祝演出順利、成功。」天王周杰倫也送上花籃喊「讚」，替戴佩妮獻上祝福。

江蕙親自出手送上花籃獻上祝福。（記者胡舜翔攝）江蕙親自出手送上花籃獻上祝福。（記者胡舜翔攝）

周杰倫送上花籃喊「讚」，替戴佩妮獻上祝福。（記者胡舜翔攝）周杰倫送上花籃喊「讚」，替戴佩妮獻上祝福。（記者胡舜翔攝）

周董與戴佩妮在2000年同時出道，當年也一起入圍金曲獎的最佳新人，同期的入圍者還有孫燕姿、范瑋琪、林凡，競爭非常激烈，最後是由孫燕姿奪下新人獎。

青峰今天會朝聖戴佩妮演唱會。（記者胡舜翔攝）青峰今天會朝聖戴佩妮演唱會。（記者胡舜翔攝）

戴佩妮相隔9年攻蛋，票房完售賣光，就連包廂的門票都完售，足見天后的驚人魅力，今天金曲歌王吳青峰也會到場朝聖，他在花籃上寫道：「謝謝你的音樂，讓每個人在其中，都能找到一塊自己的雙生火焰。」

許光漢是戴佩妮的小粉絲，許光漢也不忘送上花籃祝福。（記者胡舜翔攝）許光漢是戴佩妮的小粉絲，許光漢也不忘送上花籃祝福。（記者胡舜翔攝）

正在當兵的許光漢是戴佩妮的小粉絲，許光漢也送上花籃，並寫道：「祝演唱會順利，台下粉絲越來越會唱。」讓人很奇他今晚是否也會到場。

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