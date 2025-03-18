晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑤瑤遊韓竟跑去抗議集會蹭吃！遭痛斥「台灣藝人水準差」

瑤瑤去南韓抗議集會現場蹭吃噌喝還打卡上傳，不合時宜的舉動遭截圖公審。（翻攝自Threads）瑤瑤去南韓抗議集會現場蹭吃噌喝還打卡上傳，不合時宜的舉動遭截圖公審。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近期因總統尹錫悅彈劾一事，在首爾光化門一帶舉辦抗議集會，女星「瑤瑤」黃喬歆正好人在首爾旅遊，經過集會現場時開心蹭吃噌喝還打卡上傳，不合時宜的舉動遭南韓網友截圖公審，事後瑤瑤雖刪除了貼文，但此事仍引不小爭議。

南韓網友痛批瑤瑤不該去抗議活動蹭吃。（翻攝自Threads）南韓網友痛批瑤瑤不該去抗議活動蹭吃。（翻攝自Threads）

瑤瑤近日在社群分享光化門抗議集會的情況，連續發布多則限時表示「好High」、「韓國的抗議集會根本園遊會」、「又拿到奶茶了」，還曬出拿著現場發放的免費吉拿棒及辣炒年糕的自拍。

瑤瑤在社群分享光化門抗議集會的情況。（翻攝自IG）瑤瑤在社群分享光化門抗議集會的情況。（翻攝自IG）

不少南韓網友將瑤瑤貼文上傳到論壇痛批「為什麼要來別人國家的抗議現場蹭吃蹭喝的還打卡，台灣藝人的水準也太差了吧？」、「怎麼會有這麼厚臉皮的人」。台灣網友得知此事也傻眼直呼，「丟臉丟到國外」、「食物是給抗議群眾吃的，不是給觀光客蹭的」、「幹嘛刪文？好好道歉很難嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中