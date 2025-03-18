瑤瑤遊韓竟跑去抗議集會蹭吃！遭痛斥「台灣藝人水準差」

瑤瑤去南韓抗議集會現場蹭吃噌喝還打卡上傳，不合時宜的舉動遭截圖公審。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近期因總統尹錫悅彈劾一事，在首爾光化門一帶舉辦抗議集會，女星「瑤瑤」黃喬歆正好人在首爾旅遊，經過集會現場時開心蹭吃噌喝還打卡上傳，不合時宜的舉動遭南韓網友截圖公審，事後瑤瑤雖刪除了貼文，但此事仍引不小爭議。

南韓網友痛批瑤瑤不該去抗議活動蹭吃。（翻攝自Threads）

瑤瑤近日在社群分享光化門抗議集會的情況，連續發布多則限時表示「好High」、「韓國的抗議集會根本園遊會」、「又拿到奶茶了」，還曬出拿著現場發放的免費吉拿棒及辣炒年糕的自拍。

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瑤瑤在社群分享光化門抗議集會的情況。（翻攝自IG）

不少南韓網友將瑤瑤貼文上傳到論壇痛批「為什麼要來別人國家的抗議現場蹭吃蹭喝的還打卡，台灣藝人的水準也太差了吧？」、「怎麼會有這麼厚臉皮的人」。台灣網友得知此事也傻眼直呼，「丟臉丟到國外」、「食物是給抗議群眾吃的，不是給觀光客蹭的」、「幹嘛刪文？好好道歉很難嗎？」

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