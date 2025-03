楊紫瓊喊「中國台北」台粉氣炸 賈永婕霸回4字

蒂芙尼(Tiffany & Co.)台北101全新旗艦店11日隆重登場,邀請楊紫瓊來台參加開幕。(資料照,記者胡舜翔攝)

〔娛樂頻道/綜合報導〕蒂芙尼(Tiffany & Co.)台北101全新旗艦店11日隆重登場,活動邀請國際影后楊紫瓊來台參加開幕,不過她在社群發文卻提及「Taipei China」(中國台灣),引發台灣網友留言質疑,並點名要台北101董座賈永婕表態。

有台灣網友在賈永婕發文底下留言問她:「台灣是中國台北嗎?要不要出來解釋一下?」對此賈永婕直球回應:「當然不是!」其他網友則不爽表示:「馬來西亞人跑來台灣說Taipei China? 太不尊重賈董了吧!」酸說可能有什麼難言之隱。

楊紫瓊睽違已久來台出席公開活動,並在珠寶公司的店鋪開幕擔任剪綵嘉賓,不料她雖在接受採訪時表示「感謝品牌帶我來台北,因為我非常愛這個國家」,但在個人社群po文中卻寫下「Thank you for inviting us to Taipei China」(謝謝邀請我去中國台北),引發網友不滿。

不少網友在楊紫瓊發文底下留言表示對她感到失望,也有人希望她正名,更有人建議只要提台北就好。

