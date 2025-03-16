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娛樂 最新消息

楊紫瓊喊「中國台北」台粉氣炸 賈永婕霸回4字

蒂芙尼（Tiffany & Co.）台北101全新旗艦店11日隆重登場，邀請楊紫瓊來台參加開幕。（資料照，記者胡舜翔攝）蒂芙尼（Tiffany & Co.）台北101全新旗艦店11日隆重登場，邀請楊紫瓊來台參加開幕。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蒂芙尼（Tiffany & Co.）台北101全新旗艦店11日隆重登場，活動邀請國際影后楊紫瓊來台參加開幕，不過她在社群發文卻提及「Taipei China」（中國台灣），引發台灣網友留言質疑，並點名要台北101董座賈永婕表態。

有台灣網友在賈永婕發文底下留言問她：「台灣是中國台北嗎？要不要出來解釋一下？」對此賈永婕直球回應：「當然不是！」其他網友則不爽表示：「馬來西亞人跑來台灣說Taipei China? 太不尊重賈董了吧！」酸說可能有什麼難言之隱。

楊紫瓊睽違已久來台出席公開活動，並在珠寶公司的店鋪開幕擔任剪綵嘉賓，不料她雖在接受採訪時表示「感謝品牌帶我來台北，因為我非常愛這個國家」，但在個人社群po文中卻寫下「Thank you for inviting us to Taipei China」（謝謝邀請我去中國台北），引發網友不滿。

不少網友在楊紫瓊發文底下留言表示對她感到失望，也有人希望她正名，更有人建議只要提台北就好。

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