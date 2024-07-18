郭書瑤慶生玩太嗨！鏡子反射驚人猛料 倒出美胸網看傻

郭書瑤與好姊妹一起慶生。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」郭書瑤擁有甜美外型及姣好身材，今（18）迎來33歲生日，與一群好姊妹一起慶生，其中與「ㄚ頭」詹子晴大玩親親的合照，可見一旁的鏡子反射出她的火辣身材，

郭書瑤（左圖左）與ㄚ頭合照，一旁鏡子反射出火辣好身材。（翻攝自IG）

郭書瑤在社群曬出與ㄚ頭、張景嵐、茵聲以及蔡卓宜的合照，透露自己與好姊妹們起慶生，感性寫下，「她們是約了下凡歷劫的仙女，我是不知道怎麼就來的小神獸，但願在紅塵中打滾的我們，能更有智慧的面對生命中的課題，走在真愛的路上。讓我們紅塵作伴，過的漂漂亮亮吧～」。

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郭書瑤在慶生聚會上身穿紅色平口針織上衣，展現深邃事業線，傲人上圍都快包不住，可見郭書瑤側躺在床上擺拍，雪白美胸傾倒而出，其中一張與ㄚ頭開心玩親親的合照中，一旁鏡子更是倒映出自己的兇猛好身材，郭書瑤也不忘放大分享，讓粉絲們全看暈。

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