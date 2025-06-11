偷找臨演？館長赴中「偶遇超狂土豪」 喜收金飾當見面禮

館長（左）在上海偶遇一名土豪，竟當場收到對方送的貴重見面禮。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日正式以「和平大使」稱號拜訪中國，一抵達上海就開始大讚當地裝潢及環境，甚至還和中國導遊說，台灣的奶茶一杯可以賣到800元台幣，種種誇大的言論飽受外界批評。今（11）日下午，館長還在上海外灘偶遇一名土豪哥，竟當場收到金飾當作見面禮，引網友質疑「劇本」味濃厚。

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館長（左）偶遇土豪遭網友質疑是劇本。（翻攝自YT）

今（11）日館長帶著團隊陸續走訪衡山路、徐家匯以及上海外灘，當抵達上海外灘時，遇到非常多中國民眾要求合照，甚至還偶遇一名穿金戴銀的超狂土豪，才剛碰面就掏出一個金飾盒子，說是要送給館長當見面禮，館長當場嚇到想要還回去，但土豪哥卻豪爽表示這點小錢對他來說根本不算什麼，還表示自己是開傳媒（傳播媒體）公司的，看館長覺得投緣才想送禮物，最後在握手、合照後，土豪哥才滿意離開。

不過館長從一下機開始就很浮誇，因此偶遇土豪的部分也遭疑是劇本，「太假了吧」、「一路上舔好舔滿」、「哪可能一看到你就送黃金」。

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