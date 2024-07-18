遭遇嚴重車禍！秦野隆光驟逝 經紀公司發訃聞證實享年35歲

日本男星秦野隆光近期才至大阪旅遊。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星秦野隆光近期才至大阪旅遊，怎料，突傳遭遇嚴重車禍事故，享年35歲，經紀公司發訃聞證實了。

☆相關新聞☆秦野隆光車禍驟逝！十字路口「沒紅綠燈」 日本交通安全議題浮上檯面

請繼續往下閱讀...

經紀公司發訃聞證實秦野隆光遇車禍驟逝，享年35歲。（翻攝自太田プロダクション官網）

日本諧星秦野隆光是搞笑團體「マンホルモン」成員，沒想到遇到嚴重車禍事故驟逝，而他的經紀公司「太田プロダクション」昨（17）日在官方網站發訃聞證實此事：「感謝所有粉絲的熱情支持，我們也要感謝所有人的持續支持，藝人秦野隆光（35歲）於2024年7月11日因交通事故突然去世，葬禮已由親人舉辦，願故人好走。」

秦野隆光的驟逝讓眾多網友十分不捨。（翻攝自X）

而秦野隆光的搭擋小田桐雄磨也發文證實死訊：「秦野隆光在11日的時候因為車禍過世，所有人都還在震驚和悲傷中，葬禮已經結束，希望好搭擋一路好走。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法