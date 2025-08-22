晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳罹血癌曝發病過程！「走十步就喘」謝愛妻救他一命

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒住院，確診血癌，目前正住院治療中。今（22）日他在臉書上發出長文分享發病始末，並澄清強調自己入院就被診斷是血癌，不過自己既不是B肝帶原者也沒有吃太多健康食品，「很多人討論我發病的原因，而這個世界最想知道的人一定是我。」

沈玉琳入院治療中。（翻攝自沈玉琳臉書）沈玉琳入院治療中。（翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳提到在兩個月前他先是無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，錄影時都是努力振作精神才持續下去，到了七月底時更是縮短成五步就得休息。

沈玉琳原以為是自律神經失調，所以接下來的幾天我開始尋求身心科的治療，吃了藥以後情緒是改善了，「但走沒幾步就累的問題開始越來越嚴重，我已經連完整洗一個澡的力氣都沒了。」

而在7/28也就是沈玉琳原定要去看身心科，沈玉琳光是出門走到電梯口，短短幾步路就快暈過去，「電梯下B3停車場時，我控制不住的靠著車門狂吐，然後氣若游絲的跟芽芽說，『我沒辦法去診所了，我要回家』。」最後還是在老婆芽芽堅持下才去掛急診，血紅素只有2.6，隨後確診血癌。

沈玉琳也在文末交代近況，強調自己沒有猛爆性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。依照後來的檢驗報告，其它各項功能都很正常，沒三高，血壓正常、發炎指數正常、食慾比住院前好，還胖了3公斤。「我目前在台大接受權威醫師侯信安教授的治療，進展非常順利，很快就能跟大家見面。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中