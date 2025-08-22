沈玉琳罹血癌曝發病過程！「走十步就喘」謝愛妻救他一命

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒住院，確診血癌，目前正住院治療中。今（22）日他在臉書上發出長文分享發病始末，並澄清強調自己入院就被診斷是血癌，不過自己既不是B肝帶原者也沒有吃太多健康食品，「很多人討論我發病的原因，而這個世界最想知道的人一定是我。」

沈玉琳入院治療中。（翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳提到在兩個月前他先是無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，錄影時都是努力振作精神才持續下去，到了七月底時更是縮短成五步就得休息。

請繼續往下閱讀...

沈玉琳原以為是自律神經失調，所以接下來的幾天我開始尋求身心科的治療，吃了藥以後情緒是改善了，「但走沒幾步就累的問題開始越來越嚴重，我已經連完整洗一個澡的力氣都沒了。」

而在7/28也就是沈玉琳原定要去看身心科，沈玉琳光是出門走到電梯口，短短幾步路就快暈過去，「電梯下B3停車場時，我控制不住的靠著車門狂吐，然後氣若游絲的跟芽芽說，『我沒辦法去診所了，我要回家』。」最後還是在老婆芽芽堅持下才去掛急診，血紅素只有2.6，隨後確診血癌。

沈玉琳也在文末交代近況，強調自己沒有猛爆性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。依照後來的檢驗報告，其它各項功能都很正常，沒三高，血壓正常、發炎指數正常、食慾比住院前好，還胖了3公斤。「我目前在台大接受權威醫師侯信安教授的治療，進展非常順利，很快就能跟大家見面。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法