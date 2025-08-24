曾敬驊韓國頒獎超驚嚇！打開信封「找嘸人」40秒慌張模樣全被拍

曾敬驊出席全球OTT大獎。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國釜山今（24日）舉行全球OTT大獎（Global OTT Awards 2025），鍾欣凌、林依晨、張榕容、曾敬驊及林廷憶等台星盛裝出席，曾敬驊搭檔《苦盡柑來遇見你》的廉惠蘭一起頒獎，沒想到卻出現有趣的小插曲，40秒影片在網上引發熱烈討論。

曾敬驊（左）慌張討救兵。（翻攝自YouTube）

曾敬驊（左）一臉詫異，請朱鐘赫幫他看一下。（翻攝自YouTube）

曾敬驊前往韓國擔任頒獎嘉賓，現場以「演出韓國電影《開心鬼上身》台灣版的《我的麻吉4個鬼》男主角」之名介紹他。他也與廉惠蘭共同頒發最佳男女配角，當他打開信封要宣布女配角得主時，一臉詫異，還翻翻信封疑惑的說「It's so amazing?（太神奇了）」只好請來主持人朱鐘赫協助，就這樣朱鐘赫、曾敬驊及廉惠蘭3個人一起看著信封，曾敬驊才得知原來身旁的廉惠蘭是得獎者，讓現場兩人都笑翻了。

請繼續往下閱讀...

曾敬驊（中）得知得獎者是身旁的廉惠蘭，嚇了一大跳。（翻攝自YouTube）

不過曾敬驊頒獎有些狀況似乎也不是第一次，去年他搭檔彭千祐在金鐘獎頒獎，結果沒看入圍名單就差點要公布得獎者，所幸彭千祐緊急救援。同年金馬獎似乎太過緊張，又忘記先說「請看入圍名單」，讓身旁的袁澧林大吃一驚，曾敬驊也當場揍自己的臉緩頰。

曾敬驊事後在IG發文表示：「沒有名字的頒獎卡片，被這招嚇一個屁滾尿流，不過還是恭喜一直以來都很欣賞的廉老師拿獎，我要收驚！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法