娛樂 最新消息

（專訪）餓到想抓老鼠吞下肚！林作賢看《我們六個》淚崩吐驚人過去

《我們六個》真實原型林作賢，直言戲劇就像幫忙拼回缺角的人生。（林作賢提供）《我們六個》真實原型林作賢，直言戲劇就像幫忙拼回缺角的人生。（林作賢提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕大愛劇《我們六個》改編寫實慘案，播出後迴響驚人。隨劇情進入尾聲，真實故事原型林作賢接受專訪，坦言起初對於劇組找來的演員感到意外，「小作賢（潘親御）的眼神，讓我覺得好像看見當年的自己，那種愛恨分明的感覺很真實。」至於大作賢，他笑說涂善存「又高又帥，感覺太美好」，不過隨著劇情推進，卻被他的層次演技說服，尤其最後兩集的情感爆發，讓他頻頻落淚。

談到少年時期離家流浪的經歷，林作賢直言「那是一段最艱難的歲月」。他睡過老鼠橫行的環境，餓到想吃掉老鼠；更曾親眼目睹同伴因吸食強力膠倒地抽搐，嚇得他落荒而逃；還一度被帶進堂口，見證小弟剁手指誓血為盟。雖然過程充滿驚險，他卻也在流浪路上遇見不少貴人，有老闆給他飯吃、加薪、甚至陪著他看《里見八犬傳》，還有一段在迪化街南北貨大家族學習的經驗，讓他感恩至今。

林作賢表示太平間戲碼讓他直視媽媽當年的離世。（大愛提供）林作賢表示太平間戲碼讓他直視媽媽當年的離世。（大愛提供）

林作賢是《我們六個》裡最後一位點頭授權的手足，他回憶當時的掙扎，只問劇組一句：「弟妹們都同意了嗎？」得到肯定後，他才放心簽字。他笑說自己的人生就像一塊「缺角的拼圖」，因為車禍失去部分記憶，如今透過戲劇，反而幫助他把缺失的片段拼回來。尤其看見飾演媽媽的天心躺在太平間的畫面時，連自己都不敢相信能有這樣的重現力量。

林作賢也首次提到將人生故事搬上檯面的原因，有次在中山醫大演講時，一名學生聽完他的故事，決定放棄自殺念頭，苦笑原來有人過得比他苦。那一刻讓他深受震撼，「原來分享傷痛，不只是一種紀錄，甚至能救人一命」。如今，他把母親常說的「手心向下」當成人生信念，希望觀眾除了在劇中哭泣，更能帶著勇氣與愛面對生活。林作賢也希望藉媒體力量，找到當年母親的閨蜜「莊悅」，盼親自跟對方致謝，感謝她陪伴媽媽走過人生最難的時刻。

點圖放大body

