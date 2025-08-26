《花甲》劇組車禍！9人座自撞電桿5傷 電視台曝現況
9人座廂型車在柳營國中附近，自撞路旁電線桿共5人受傷。圖為柳營國中校門。（資料照，記者楊金城攝）
〔記者侯家瑜／台北報導〕台南市柳營區今（26）日下午驚傳交通事故，一輛9人座廂型車自撞電線桿，車頭全毀，造成5人受傷，所幸送醫後均意識清楚，經檢傷為第3級傷勢。據了解，車上人員為知名旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》劇組工作人員，並無藝人受傷。
消防局指出，事故原因仍待釐清，目前現場已排除障礙，交通恢復正常。
消防局表示，16時33分接獲報案後，立即派遣1輛消防車及3輛救護車共8人前往，16時38分抵達現場，16時44分即將傷者分送柳營、新營及六甲醫院急救。傷者分別為36歲張姓女子、23歲丁姓女子、45歲楊姓女子、40歲吳姓男子與27歲張姓女子，皆無生命危險。
對此，電視台稍早回應：「劇組有發生車禍狀況，但當下已立即進行處理，團隊也在持續進行後續拍攝，感謝外界的關心。」
