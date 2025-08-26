晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《花甲》劇組車禍！9人座自撞電桿5傷 電視台曝現況

9人座廂型車在柳營國中附近，自撞路旁電線桿共5人受傷。圖為柳營國中校門。（資料照，記者楊金城攝）9人座廂型車在柳營國中附近，自撞路旁電線桿共5人受傷。圖為柳營國中校門。（資料照，記者楊金城攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台南市柳營區今（26）日下午驚傳交通事故，一輛9人座廂型車自撞電線桿，車頭全毀，造成5人受傷，所幸送醫後均意識清楚，經檢傷為第3級傷勢。據了解，車上人員為知名旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》劇組工作人員，並無藝人受傷。

消防局指出，事故原因仍待釐清，目前現場已排除障礙，交通恢復正常。

消防局表示，16時33分接獲報案後，立即派遣1輛消防車及3輛救護車共8人前往，16時38分抵達現場，16時44分即將傷者分送柳營、新營及六甲醫院急救。傷者分別為36歲張姓女子、23歲丁姓女子、45歲楊姓女子、40歲吳姓男子與27歲張姓女子，皆無生命危險。

對此，電視台稍早回應：「劇組有發生車禍狀況，但當下已立即進行處理，團隊也在持續進行後續拍攝，感謝外界的關心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中