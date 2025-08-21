晴時多雲

娛樂 最新消息

《凡人修仙傳》太神了 楊洋被師姐陳巧倩叫去買保險

楊洋演活了《凡人修仙傳》裡的「韓立」一角。（翻攝自網路）楊洋演活了《凡人修仙傳》裡的「韓立」一角。（翻攝自網路）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕猜猜看中國男神楊洋全身上下哪裡最需要保險？最近楊洋主演的《凡人修仙傳》正在Netflix熱播，他飾演的「韓立」被譽為宇宙最帥的修仙者，連演黃楓谷師姐「陳巧倩」的趙小棠都自爆第一次見到楊洋本人都看傻了，忍不住叫他去保險。

楊洋主演的《凡人修仙傳》廣受好評。（翻攝自網路）楊洋主演的《凡人修仙傳》廣受好評。（翻攝自網路）

楊洋在仙俠劇《凡人修仙傳》演活了凡人修仙者「韓立」，無論是青澀的鄉村少年、為了修仙處處隱忍的師弟，還是身懷絕技戰鬥力十足的結丹修士，不同時期都一樣深具角色魅力。其實不僅粉絲為楊洋的演出著迷，連同劇演員也難以抗拒楊洋的男神魅力。

趙小棠說演《凡人修仙傳》時，每次看到楊洋都覺得他的臉長得真漂亮。（翻攝自網路）趙小棠說演《凡人修仙傳》時，每次看到楊洋都覺得他的臉長得真漂亮。（翻攝自網路）

趙小棠在《凡人修仙傳》飾演韓立在黃楓谷的師姐「陳巧倩」，劇中她愛慕韓立，明裡暗裡跟師弟表白心意，甚至還要韓立帶她離開，但韓立對師姐始終都回以溫柔的拒絕，為了讓師姐忘記對他的情，還3度餵她吃下忘塵丹。戲外趙小棠叫楊洋「哥」，透露她第一次見到楊洋就覺得他的臉怎麼可以長得這麼漂亮，帥到很不真實。

趙小棠在《凡人修仙傳》飾演黃峰谷師姐「陳巧倩」，愛慕楊洋演的「韓立」。（翻攝自網路）趙小棠在《凡人修仙傳》飾演黃峰谷師姐「陳巧倩」，愛慕楊洋演的「韓立」。（翻攝自網路）

趙小棠表示，演藝圈這個行業的帥哥非常多，但是楊洋的臉完全挑不出毛病，第一次見面，她就忍不住跟楊洋說：「哥，你這個臉要不要上個保險去吧！」拍戲期間每次跟楊洋對戲，看著楊洋的臉，她演著演著還會忍不住的說：「唉呀！這臉是真好看！」 有趣的是，連楊洋自己也會跟著她說：「是吧！」對自己的帥臉非常有自信。

