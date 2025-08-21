晴時多雲

娛樂 最新消息

詐騙集團惹到退休刑警！高仁和「神回復」：換我把他騙過來

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕退休刑警高仁和經常登上節目分享自身有趣經歷，深受觀眾喜愛，也經常在社群分享日常。昨（20）日，高仁和曬出自己跟詐團的對話內容，只見他一句「神回覆」，讓網友哈哈大笑直呼：「高sir，很調皮喔！」。

退休刑警高仁和經常登上節目分享自身有趣經歷，深受觀眾喜愛。（翻攝自臉書）退休刑警高仁和經常登上節目分享自身有趣經歷，深受觀眾喜愛。（翻攝自臉書）

高仁和昨日在臉書分享自己與詐騙集團的對話內容，可見對方的大頭照是位美女，去年9月已經先私訊過「周末愉快，今天有計畫去哪裡玩嗎？」，當時高仁和並無回覆對方。沒想到時隔一年，對方再度傳送訊息「哩賀，我來自台灣，請問你來自哪裡？」，高仁和決定回對方「我來自緬甸，歡迎來玩」，並附加一句「食衣住行全部免費」。

高仁和「神回覆」詐騙集團。（翻攝自臉書）高仁和「神回覆」詐騙集團。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，大批網友被神回覆逗的大笑不已：「哈哈哈！想騙高大哥，也不先打聽打聽，笑素人了」、「搞不清楚狀況。高大哥是專門處理妖魔鬼怪的。還吃住免費。」、「你怎不說是柬埔塞，可能會嚇到挫賽。」、「惹到虎了！」、「高招喔⋯⋯」。

