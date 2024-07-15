漫威執行長放行《死侍與金鋼狼》挑戰尺度極限！「狼情侍意」全台現蹤

《死侍與金鋼狼》依然腥羶色葷素不忌樣樣來，挑戰超級英雄電影的尺度極限。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年大銀幕唯一鉅作《死侍與金鋼狼》上映倒數，再等9天蓄「侍」待發！死侍和金鋼狼也現身全台各大街頭景點；而死侍萬賤齊發的招牌用語，在片中依然腥羶色葷素不忌樣樣全來，勢在挑戰超級英雄電影的尺度極限。

漫威當家執行長凱文費吉接受訪問時提及，必須向迪士尼與漫威影業高層解釋死侍辭典中的「反串」哏，像是《死侍》第一集和本片預告中出現的「pegging」一詞，其實是女性行房時「反串」男性的美式俚語，「小眾」程度就連美國本土人士都未必會知道！

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《死侍與金鋼狼》西門戶外廣告打破第四道牆與民眾對話。（漫威影業提供）

不過對漫威超級英雄電影皆瞭若指掌的費吉當然無所不知，所以解釋起來輕而易舉，也成功說服他們保留死侍最原汁原味的R級本色。至於預告中他本人被點名說「嚴正聲明絕對禁止毒品用語」，費吉也澄清，並非因為他其實仍偏保守，而是毒品玩笑已經被開到爛掉了，覺得一點效果也沒有才會要他們別用。

《死侍與金鋼狼》位於高雄三多站的超大掛報。（漫威影業提供）

而身兼編劇的鬼才、「死侍」本人萊恩雷諾斯便再度靈機一動，使用死侍總是打破第四道牆的招牌後設風格，把這項「禁令」加到劇本裡，並讓費吉被直接點名，名符其實地在太歲頭上動土！不過費吉也再度聲明他的接受度其實非常高，任何腥羶色都葷素不忌來者不拒，就是要讓鐵粉獲得「死性」不改的《死侍》系列電影。

《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映，除了預售票現正熱賣中、「史侍級」限量預售好禮大放送，死侍和金鋼狼也現身全台街頭，包括台北信義威秀影城「狼情侍意」大型看板示牌與真人大小的雙帥雕像、台北西門死侍打破第四道牆對路人喊話的看板、台北小巨蛋的巨幕動態看板，以及高雄三多站的超大掛報以及橫幅廣告等，都吸引大批民眾搶拍合照，掀起全台「狼侍雙帥」旋風。

《死侍與金鋼狼》台北小巨蛋的巨幕動態看板。（漫威影業提供）

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