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娛樂 日韓

日本最強綠葉男星中村靖日 急性心臟衰竭驟逝享年51歲

日本最佳綠葉演員中村靖日驚傳驟逝。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本演藝圈傳出憾事，素有「最強綠葉」之稱的男演員中村靖日本月10四因急性心臟衰竭去世，享年51歲。中村靖日所屬的事務所zazous今（14）透過官方X（舊稱推特）證實此消息，並表示：「對於突如其來的訃告，親屬及全體工作人員至今仍無法接受。」

zazous今天發出正式聲明，證明了中村靖日過世的消息，且說明家屬及事務所員工都很難接受這個消息。但根據遺屬意願，喪禮僅限近親參與，也希望外界能夠體諒，事務所同時感謝影迷一路以來的支持。

中村靖日本月10四因急性心臟衰竭去世，享年51歲。（翻攝自X）

中村靖日進入演藝圈27年，參與演出130部劇，他讓人印象最深刻的就是白皙的皮膚以及下垂的眉毛，外貌上的特殊性加上他本身的出色的演技，無論是嚴肅或者搞笑的角色都能適如其分的完美演繹。

中村靖日不僅是最佳綠葉演員，其實也主演過不少作品，他所主演的電影《A Stranger of Mine》，不僅正式入選了坎城國際電影節評論家週，在日本和全世界都獲得高度評價。而他出道27年來曾參演《極度不妥！》、《OLD ROOKIE》、《刑警ZERO》、《金田一少年之事件簿》等超過130部戲劇。

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