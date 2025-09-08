兒涉性侵！龔美富「被迫離職」？她揭三立老闆鐵腕手法

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深女星江祖平日前踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵並偷拍，甚至點出電視台女同事也曾遭性騷擾，引爆演藝圈震撼彈。事件延燒數日後，三立昨晚證實，龔美富已向公司表達主動請辭，以示負責，至於其子是否涉案，將交由司法釐清。對此，知名網路作家莎莉夫人在臉書發文，直言這場請辭其實更接近被離職，只是公司為了顧及創台元老的顏面，才以主動辭職的方式處理。

龔美富因兒涉性侵，主動請辭。（資料照，記者潘少棠攝）

莎莉夫人指出三立內部生態，強調大老闆張榮華作風強硬，不容任何人傷害公司核心利益。她也認為龔美富雖掌管戲劇台、權勢極大，但在張榮華眼中，江祖平的重要性不亞於龔副總，因為她主演的戲屢屢帶動高收視與廣告收益，是金雞母般的存在。反觀龔益霆多次仗著父親名號行徑囂張，當相關訊息公開後，父子檔形同「回家吃自己」。

請繼續往下閱讀...

她直言：「這是老闆的公司，所有人都只是員工。就算給你專屬辦公室、豪華秘書團，也得時刻提醒自己，身份不過是高級打工仔。」她更點出三立長年以大家庭自居，其實是一種矯情，「老闆給的隨時都能收回，上午還是副總，下午一紙人事令，就成為前員工。」

至於外界質疑三立是否切割責任，莎莉夫人則認為張榮華最在意的是公司顏面與長遠利益，最後在司法調查落幕時，公司極可能發聲明，強調「加強性平教育」、「打造友善安全的工作環境」，卻未必會直接點名江祖平。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法