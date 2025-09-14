晴時多雲

娛樂 最新消息

恭喜！婁峻碩突曬出超音波宣布當爸 焦凡凡孕肚曝光

〔記者陽昕翰／台中報導〕婁峻碩今晚在台中開唱，力邀同一天生日的老婆焦凡凡擔任驚喜嘉賓，夫妻倆在台上宣布將升格當爸媽，寶寶預產期落在明年5月，讓全場粉絲又驚又喜。

婁峻碩演唱會合體焦凡凡，宣布即將升格當爸爸。（伊弗龐金有限公司提供）婁峻碩演唱會合體焦凡凡，宣布即將升格當爸爸。（伊弗龐金有限公司提供）

婁峻碩連兩天在台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour 演唱會」，親手打造生日派對與歌迷同樂。

他與焦凡凡愛情長跑8年，去年登記結婚，今晚甜蜜合唱新歌《Make Sense》，隨後驚喜公開「愛的結晶」即將誕生的喜訊，現場氣氛沸騰。

婁峻碩跟老婆焦凡凡曬出超音波，宣布當爸媽的好消息。（記者陽昕翰攝）婁峻碩跟老婆焦凡凡曬出超音波，宣布當爸媽的好消息。（記者陽昕翰攝）

談及新生命的到來，兩人笑說完全沒有預料到。婁峻碩體貼表示：「原本有考慮讓凡凡來演唱會玩就好，不要花太多心力在合唱上，所以也沒有給她太多負擔與壓力。」不過焦凡凡仍堅持挺著孕肚登台力挺，夫妻倆更決定把這份喜悅第一時間分享給歌迷，包括好友關韶文、芮德也在場見證幸福。

