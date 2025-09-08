G級女優公開徵軟飯男！滿足「6條件」每月可拿30萬日圓

AV女優佐野由真擁有175公分身高、G罩杯上圍的好身材。（組合照，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優佐野由真（佐野ゆま）擁有175公分身高、G罩杯上圍的好身材，她近期雖然沒有新作品，不過她在社群上的發文引起了熱烈的討論。日前她在社群上寫道，自己在徵求「軟飯男」，只要滿足她開出的條件，她就願意出一個月30萬日圓（約合台幣6萬元）養對方。

佐野由真在社群上公開徵求「軟飯男」，並開出六個條件。（翻攝自X）

佐野由真表示，因為現在很難找到好男人，與其費心苦苦尋找又求之不得，不如自己花錢來找。她開出的條件有六個：每周約會2至3次（在東京）、必須把她當公主一樣對待、不可以吵著要愛愛，必須配合她，且不可是抖S男或遲洩男、要有自己的工作、能喝酒，最後的條件是必須是單身，沒有女朋友。

佐野由真發出貼文後，收到超過400則私訊。（翻攝自X）

貼文發出後，佐野由真表示自己收到了超過400則的私訊，因為實在太多了，自己大概會再縮緊條件重新招募。不過也有人認為，這可能是佐野由真在炒作，是想要衝YouTube頻道的流量，不論如何，究竟最後誰能吃到她的軟飯？依舊非常令人好奇。

佐野由真覺得現在很難找到好男人，與其費心苦苦尋找又求之不得，不如自己花錢來找。（翻攝自X）

