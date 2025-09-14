知名聲優夫妻檔宣布離婚！ 小野賢章與花澤香菜公開原因

日本知名聲優夫妻檔小野賢章、花澤香菜，在今（14）日晚間突然對外公布，雙方已經離婚。（圖擷取自@oricon_anime_、@hanazawa_staff 社群平台「X」，本報合成）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名聲優夫妻檔小野賢章、花澤香菜，在今（14）日晚間突然對外公布，雙方已經離婚，為5年婚姻畫下句點，消息令各界與粉絲震撼。根據2人各自在社群平台的發文透露，他們因為在生活節奏上多次產生摩擦，加上難以確保夫婦共處的時間，經過討論後，最終決定尊重彼此，分開走上不同道路。

綜合日媒報導，小野賢章、花澤香菜曾為許多日本人氣動畫角色配音，目前都是在最前線活躍的知名聲優。小野賢章曾為《影子籃球員》黑子哲也、《IDOLiSH7 - 偶像星願 -》七瀨陸、《SPY×FAMILY間諜家家酒》尤利等男角配音；花澤香菜則為《偽戀》小野寺小咲、《出包王女》結城美柑、《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃等女角配音。

報導指出，小野賢章、花澤香菜最早是在2017年，曾被日本周刊爆料正在交往與同居，小野賢章則在同年於個人部落格承認交往事實，並在2020年7月8日，一起宣布結婚喜訊，在當時獲得大批粉絲祝福。另外，2人結婚後不時在社群媒體、網路直播、電視節目等平台，大方對眾人盡情放閃，甜蜜感情羨煞一票粉絲。

然而，小野賢章、花澤香菜在結婚5年後，無預警在各自的IG與社群平台X（前推特）帳號上，同步發表離婚聲明，內容提到他們經過多次討論後，最終決定離婚，並向大家報告分開原因，「由於生活節奏的差異，導致夫妻之間難以確保共處時間，摩擦也隨之增加。在這樣的情況下，我們選擇彼此尊重，決定各自走上不同的道路。」

同時，2人也感謝粉絲們一直以來的溫暖支持，也很抱歉必須告知眾人他們要分開的消息，「往後我們也會比以往更加專注於各自的工作，懇請大家能繼續給予不變的支持與鼓勵。」

在 Instagram 查看這則貼文 花澤香菜／Hanazawa Kana（@hanazawa_kana.official）分享的貼文

