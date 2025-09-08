晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

龔美富不敵江祖平爆料請辭三立副總 她戳破「大老闆心態」

三立證實龔美富已主動請辭資深副總一職。（翻攝自臉書）三立證實龔美富已主動請辭資深副總一職。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕江祖平日前踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，事件延燒數日，三立昨晚證實，龔美富已向公司表達主動請辭，以示負責，其子則將面對司法調查。作家莎莉夫人在臉書發文，從「老闆心態」角度切入分析，引發網友們迴響。

莎莉夫人首先觀察到，雖然在Threads上有大量聲援江祖平的聲音，但Facebook上卻異常安靜，譴責龔氏父子的聲量遠不如過往其他MeToo案例。她認為不表態總比護短好，但這樣的冷淡仍耐人尋味。

莎莉夫人觀察到Threads上有大量聲援江祖平的聲音，但Facebook上卻異常安靜。（翻攝自臉書）莎莉夫人觀察到Threads上有大量聲援江祖平的聲音，但Facebook上卻異常安靜。（翻攝自臉書）

莎莉夫人進一步指出，龔益霆仗勢父親名號的囂張行徑，應非第一次，外界質疑「大老闆會不知道嗎？」她直言自己曾服務過的大老闆都有共通點，就是耳目眾多，愛聽八卦，但他們只接受「標題式」的小報告，冗長的細節沒時間聽。若無具體證據，或事件未傷及公司根本利益，大老闆往往選擇暫時不處理。

她舉例，若某人風評再差，但能壓得住場面，對公司仍有利用價值，老闆就會睜一隻眼閉一隻眼。真正的關鍵在於是否有具體證據，以及事件是否會損及公司名聲與利益。即便有證據，若已私下和解、不會鬧大，老闆通常也不會追究。

她還引用劉宇寧日前在直播中提到的金靖語錄：「別人看他不好，但我只看他對我好不好。」她直言這正是老闆看待心腹的心態寫照。至於這些心腹是否握有老闆的把柄？她則坦言自己無從得知。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中