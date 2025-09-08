龔美富不敵江祖平爆料請辭三立副總 她戳破「大老闆心態」

三立證實龔美富已主動請辭資深副總一職。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕江祖平日前踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，事件延燒數日，三立昨晚證實，龔美富已向公司表達主動請辭，以示負責，其子則將面對司法調查。作家莎莉夫人在臉書發文，從「老闆心態」角度切入分析，引發網友們迴響。

莎莉夫人首先觀察到，雖然在Threads上有大量聲援江祖平的聲音，但Facebook上卻異常安靜，譴責龔氏父子的聲量遠不如過往其他MeToo案例。她認為不表態總比護短好，但這樣的冷淡仍耐人尋味。

莎莉夫人觀察到Threads上有大量聲援江祖平的聲音，但Facebook上卻異常安靜。（翻攝自臉書）

莎莉夫人進一步指出，龔益霆仗勢父親名號的囂張行徑，應非第一次，外界質疑「大老闆會不知道嗎？」她直言自己曾服務過的大老闆都有共通點，就是耳目眾多，愛聽八卦，但他們只接受「標題式」的小報告，冗長的細節沒時間聽。若無具體證據，或事件未傷及公司根本利益，大老闆往往選擇暫時不處理。

她舉例，若某人風評再差，但能壓得住場面，對公司仍有利用價值，老闆就會睜一隻眼閉一隻眼。真正的關鍵在於是否有具體證據，以及事件是否會損及公司名聲與利益。即便有證據，若已私下和解、不會鬧大，老闆通常也不會追究。

她還引用劉宇寧日前在直播中提到的金靖語錄：「別人看他不好，但我只看他對我好不好。」她直言這正是老闆看待心腹的心態寫照。至於這些心腹是否握有老闆的把柄？她則坦言自己無從得知。

