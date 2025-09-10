晴時多雲

娛樂 最新消息

《魯冰花》古石松走了！林義雄辭世享耆壽90歲

第一代台語演員林義雄辭世，享耆壽90歲，金鐘肯定終身貢獻。（取自林義雄訃聞）第一代台語演員林義雄辭世，享耆壽90歲，金鐘肯定終身貢獻。（取自林義雄訃聞）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣資深演員林義雄（本名林正雄）辭世，享耆壽90歲。家屬沉痛表示：「我們親愛的家人林正雄（義雄）府君將前往他的下一趟旅程，將惋惜與不捨幻化成祝福，將哀思獻給天上的他。」

家屬公開訃聞，感性寫道，雖然林義雄平日話不多，但那熟悉的聲音將永留心中，「離別並非結束，緣分讓我們有緣相逢相聚，爾後將他放進心裡就像不曾離去，牽起的緣分會一直延續。」並公告將於114年10月2日（星期四）上午，在台北市懷愛館至忠二廳舉辦告別式，敬邀親友到場送行。

台灣資深演員林義雄辭世，六十年演藝生涯獲金鐘獎肯定。（資料照，影視中心攝影組）台灣資深演員林義雄辭世，六十年演藝生涯獲金鐘獎肯定。（資料照，影視中心攝影組）

林義雄是台灣電視草創期的重要演員，早年隨楊麗花歌仔戲團演出《薛平貴》、《楊家將》等經典劇，被譽為第一代台語電視演員。1989年他在電影《魯冰花》中飾演古石松，樸實又深情的演出感動無數觀眾，成為代表作之一。

演藝生涯超過六十年，他不僅在戲劇、電影表現亮眼，也曾投身導演與編劇。晚年在《用九柑仔店》等作品中，以慈愛長者形象再度打動人心。2020年第55屆金鐘獎更頒給他「終身貢獻獎」，肯定其對台灣戲劇的深遠影響。儘管晚年受退化性關節炎困擾，他依舊堅持拍戲，展現專業與敬業精神。

