晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王力宏驚爆嫩妹新歡！身材姣好激似前妻李靚蕾 緊黏王媽媽全被拍

神似李靚蕾的女子與王母互動熱絡。（翻攝微博）神似李靚蕾的女子與王母互動熱絡。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王王力宏2021年與前妻離婚後，近日爆出新的緋聞。網上流出他參加慶功宴的影片，現場還有一位外貌神似李靚蕾、身材火辣的長髮女子，與王力宏的母親互動熱絡，兩人又唱又跳，而王力宏的目光不時投向女方，引發外界揣測。

該名長髮女子戴著無框眼鏡，身穿深V連身長裙，坐在一旁跟著哼唱，之後更主動拉著王母一起同樂，舉止大方自然。

王力宏被爆出新的緋聞。（翻攝微博）王力宏被爆出新的緋聞。（翻攝微博）

近來還有網友翻出她與王力宏家人的私下互動紀錄，女方更高調曬出與王父王母的合照，留言稱讚「力宏的爸媽超可愛」，看來頗有交情。據了解，該名女子是一名留學生，在社群頗有人氣。

對於緋聞，王力宏經紀人楊文傑回應，畫面是演唱會慶功宴現場，該名女士是合作單位的女友，「二哥向來喜歡在收工後和大家一起玩音樂、讓來賓都能盡興。懇請外界停止無根據的猜測，這種不實揣測會給合作方帶來很大困擾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中