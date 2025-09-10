王力宏驚爆嫩妹新歡！身材姣好激似前妻李靚蕾 緊黏王媽媽全被拍

神似李靚蕾的女子與王母互動熱絡。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王王力宏2021年與前妻離婚後，近日爆出新的緋聞。網上流出他參加慶功宴的影片，現場還有一位外貌神似李靚蕾、身材火辣的長髮女子，與王力宏的母親互動熱絡，兩人又唱又跳，而王力宏的目光不時投向女方，引發外界揣測。

該名長髮女子戴著無框眼鏡，身穿深V連身長裙，坐在一旁跟著哼唱，之後更主動拉著王母一起同樂，舉止大方自然。

王力宏被爆出新的緋聞。（翻攝微博）

近來還有網友翻出她與王力宏家人的私下互動紀錄，女方更高調曬出與王父王母的合照，留言稱讚「力宏的爸媽超可愛」，看來頗有交情。據了解，該名女子是一名留學生，在社群頗有人氣。

對於緋聞，王力宏經紀人楊文傑回應，畫面是演唱會慶功宴現場，該名女士是合作單位的女友，「二哥向來喜歡在收工後和大家一起玩音樂、讓來賓都能盡興。懇請外界停止無根據的猜測，這種不實揣測會給合作方帶來很大困擾。」

