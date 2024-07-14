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娛樂 音樂

奪金曲獎年度歌曲送大麥克有原因！告五人親自解密

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人實現承諾，昨（13）在全台5個城市分送出500個漢堡，其中台北場雖然下午突然下起雷雨，但擋不住歌迷熱情，依然出現排隊人龍。

告五人慶祝得金曲獎，雲安（左起）、犬青、哲謙現身台北場分送漢堡。（相信音樂提供）

金曲獎典禮上，告五人以《又到天黑》奪下年度歌曲大獎，慶功宴就承諾加碼送出500個大麥克，至於為何選送漢堡，告五人也親解原因：「漢堡對我們來說是一個很純粹、很快樂的象徵，所以想用大麥克來跟大家分享我們的喜悅，謝謝歌迷一直以來的支持。」

昨告五人雲安、犬青和哲謙現身台北場漢堡發送地點，也是他們代言手搖茶飲UG的門市，因此店家也加碼贈送100杯茶飲，讓幸運拿到大麥克的粉絲還能多一杯茶飲享用。

告五人開心分送漢堡給支持他們的粉絲。（相信音樂提供）

昨天5地活動現場都吸引眾多歌迷熱情參與，甚至有香港、馬來西亞等地遠道而來的粉絲共襄盛舉，告五人難掩興奮直喊：「我們說到做到了！」更表示：「能以這樣的方式與哈瓜（粉絲暱稱）慶祝我們一起得到的第一座金曲獎，真的很特別，而且當面收到很多歌迷的鼓勵和支持，我們覺得非常幸福。」過去告五人曾以《紅》獲得金曲獎最佳音樂錄影帶獎，這次年度歌曲則是更屬於團員本身的大獎。

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