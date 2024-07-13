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娛樂 最新消息

UNIS中文高喊「我想你高雄」！Nana打招呼卡詞可愛爆表

UNIS擔任「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」開場嘉賓。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕南韓新人限定女團UNIS今年3月27日才出道，今（13）擔任「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」開場嘉賓，8位來自不同國家的女孩們充滿夏日青春感，率先翻唱前輩Wonder Girls、MAMAMOO等女團歌曲，炒熱現場氣氛。

UNIS的8位成員是去年選秀節目《Universe Ticket》選出的成員，國籍除了南韓，還有來自日本和菲律賓，老么Seowon年僅13歲，全員青春無敵；當大家用中文喊出「我愛你，我想你，高雄」時，令粉絲熱血沸騰。

UNIS擔任「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」開場嘉賓。（JULIUS / TOBESOFT提供）

她們開場演出Wonder Girls《So Hot》、MAMAMOO《You're the Best》等，表現可圈可點，粉絲看得目不轉睛；8美更輪番秀中文，但輪到Nana時突然小卡詞，接著趕緊偷看大字報，用中文直說「很高興見到大家」，現場爆出尖叫聲，可愛爆表。

表演完前輩歌曲後，輪到她們的《Whatchu Need》，該曲呈現團體純真與活潑感，接著全體和台下歌迷建立默契，團員們說完「安妞」時，大家接著大喊「UNIS」，氣氛歡樂滿點。

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