黃宣《歌手》排名墊底掉到第8名 網友無奈：節目直接不裝了

黃宣在《歌手》最新一集，墊底第八。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「Yellow」黃宣參戰《歌手2024》，最新一集選唱〈戀愛，俘虜〉的他，最後僅得到第8名，悲慘墊底。消息一出，中國網友認為不至於只有第8名，甚至有網友直說：「這劇本太明顯了吧，真的直接不裝了...」

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最新一期《歌手2024》黃宣帶來彭佳慧的〈戀愛，俘虜〉，以極具鬆弛感的唱腔，讓聽眾沉浸在氛圍中享受。但在最後成績公布，卻以5.99%慘敗，悲慘墊底。也讓許多中國網友對此成績不解，認為不該只有第8名而已。

排行榜黃宣以5.99%慘墊底，引發中國網友不解。（翻攝自微博）

消息一出，網友們紛紛喊道：「這劇本太明顯了吧，真的直接不裝了...」、「感覺黃宣的表現很優秀的，真的不至於！」、「不是吧，這麼第八了呀，我不敢相信！」、「可能是大眾欣賞不來，看的時候感覺又要吃虧了。」

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