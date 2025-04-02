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金秀賢加告「橫豎」一罪！還原私密影片經過：金賽綸來家裡玩

橫豎研究所公開金秀賢品嘗金賽綸料理的影片。（翻攝自YouTube）橫豎研究所公開金秀賢品嘗金賽綸料理的影片。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢律師前天（3月31日）在記者會上對金賽綸家屬、自稱是阿姨的人士以及「橫豎研究所」提告，求償120億韓元（約台幣2.7億元）。今天則發表聲明，加告「橫豎研究所」的主播金世義涉嫌違反《跟騷法》。

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律師進一步指出，橫豎研究所自3月10日至3月31日以來，除了一天之外，幾乎天天播放金秀賢的內容，散步相關不實消息，且還將金秀賢的臉、身體的影像以及私人信件、訊息散布在YouTube頻道上，要制止這種「網路獵巫」的行為，只有調查和處罰。

至於「橫豎研究所」在記者會當天公開的影片，拍攝者是金賽綸，金秀賢在片中品嘗金賽綸的料理，還喝酒唱歌的影片，橫豎研究所稱這是2018年的影片，可視作與未成年交往的證據。金秀賢律師稱，這確實是在2018年6月拍攝的，地點在金秀賢與家人同住的公寓，金賽綸趁著金秀賢休假來家中，且當時金秀賢的家人都在場，也還不是戀人關係。

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