（影）紅浩克掀戰了！福伯《美國隊長4》飆戲獵鷹首曝預告

安東尼麥基飾演的獵鷹在《美國隊長：無畏新世界》已接棒成為美國隊長。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙明年首部大作《美國隊長：無畏新世界》今（12日）晚曝光首支預告，故事延續影集《獵鷹與酷寒戰士》，「獵鷹」山姆威爾遜正式繼承美國隊長的盾牌，成為新一代「美國隊長」，而原為美國陸軍將軍，後來當上美國國務卿的羅斯此時已當選總統，希望讓「美國隊長」擔任正式的軍事職位，但似乎有更多陰謀正在醞釀著。

《美國隊長：無畏新世界》前導海報曝光。（迪士尼提供）

據悉，電影的氛圍將會更接近《美國隊長2：酷寒戰士》風格，當山姆努力揭露一個邪惡的全球陰謀時，更要與羅斯內部圈子的妥協做鬥爭，而曾在影集《獵鷹與酷寒戰士》現身的黑人超級士兵「以賽亞」也在預告中出現，並試圖對總統羅斯開槍，預告最後一幕更展示了紅浩克在華盛頓特區的櫻花中接住美國隊長的盾牌，展開一場史詩般的戰鬥。

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哈里遜福特（左）接棒演出總統羅斯，在《美國隊長：無畏新世界》和安東尼麥基針鋒相對。（迪士尼提供）

安東尼麥基在片中繼續飾演從《美國隊長2：酷寒戰士》起就扮演的山姆，「福伯」哈里遜福特則接棒已故的威廉赫特飾演總統羅斯，曾於《無敵浩克》現身的麗芙泰勒也傳將再度扮演羅斯之女「貝蒂」（原為浩克女友）。曾演出《獵鷹與酷寒戰士》、《捍衛戰士：獨行俠》的丹尼拉米瑞茲則飾演新一代「獵鷹」華金托雷斯。

而預告中出現的紅浩克，原先在漫畫中是由羅斯變化而成，因為他對布魯斯班納（浩克）的仇恨導致他最終變成了自己一直對抗的東西。不過漫威電影宇宙常常以新的方式更動或混合漫畫內容，所以也許還有藏有驚喜。

獵鷹雖已成為美國隊長，但在《美國隊長：無畏新世界》仍會展翅對抗惡勢力。（迪士尼提供）

此外，曾在《絕命毒師》飾演「炸雞叔」的詹卡洛埃斯波西托也飾演一個神秘反派，據說是補拍後增加的，預告中他手持自動步槍開火，身分尚未揭曉。《美國隊長：無畏新世界》暫定2025年2月12日在台上映。

《美國隊長：無畏新世界》首支預告：

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