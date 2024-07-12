成龍「回春失敗」票房失利！年輕戲份不只大搞AI還找別人演

成龍新片《傳說》票房失利。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕動作巨星成龍新戲《傳說》耗資3.6億人民幣（約15.6億台幣），該片是2005年《神話》的續集，礙於時空設定緣故，未上映前，製作方早透露會使用AI技術將成龍變回27歲時的年輕模樣，成為重要噱頭之一。然而電影上映3天票房不如預期，更被影迷質疑不只AI回春，是找替身演出年輕版成龍，且幕後替身是中劇男神鄭業成，掀起討論。

《傳說》運用AI技術打造「27歲成龍」。（翻攝自微博）

《傳說》講述成龍飾演的「陳教授」前世今生的故事，因此需要穿越回到古代，為了讓69歲的成龍重返20多歲小鮮肉模樣，劇組使用AI換臉技術，然而，看完電影的觀眾似乎不太滿意，指該作濫用換臉技術，根本分不清是否演員本人演出，紛紛批評「成龍這種行為真的一言難盡，演不了用AI」、「沒有誠意的電影」。

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網傳AI年輕版成龍是另外找人演，替身是陸劇男神鄭業成。（翻攝自微博）





誇張的是，有人曬出電影一幕，質疑年輕版成龍不只是AI技術回春，而是由替身演出再AI換臉，有網友將鄭業成的古裝造型與年輕版成龍比對臉型，揣測替身演員是找鄭業成來演出，同時鄭業成在片中也有一個角色，只是戲份不多。該作目前在中國上映3天，票房5311萬人民幣（約台幣2.3億台幣）。

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