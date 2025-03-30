台灣最強高中生Ray回美國了！Kai驚喜送大禮竟是「房子」

Ray再度回到美國。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「台灣最強高中生」Ray最近回到美國與直播主Kai Cenat合體，宣告「我回來了」引發熱烈討論，不過更讓人驚訝的是，Kai在直播上宣布買房給Ray，讓Ray目瞪口呆。

Ray在Kai的直播上開心宣布回歸。（翻攝自X）

Ray已經長達4個月沒有出現在直播上，疑似是回台灣服兵役。最近他終於回到美國與Kai合體，沒想到講話卻有些結巴，讓Kai十分詫異，詢問他「你是在供X小」，相隔4個月卻變回了台灣口音，兩人還因此爆發爭吵。

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Kai送房子給Ray，不過還有其他室友。（翻攝自X）

不過這麼久沒有合體，Kai也為他送來份大禮，對著Ray說「準備要去看你的房子了嗎？」讓Ray完全藏不住笑容，還把褲子拉高到內褲都外露。只是這間房子是Share House，還有其他室友，其中一人就是RaKai，還有TYLIL、PUNGA、REGGIE、DEZZ總共6人，儘管如此，也能看出Kai超義氣。

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