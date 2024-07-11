晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丟丟妹直播3小時「吸金3千萬」 嗨拱脫衣突自卑：比我大

〔記者林欣穎／台北報導〕日前剛被生技公司簽下成為直播主的李唯楓，前往丟丟妹的直播平台拜師見習，親眼見證她短短3小時為品牌首場直播創下3000萬元的銷售佳績，但一聽聞丟丟妹竟小他6歲，忍不住對這位超級印鈔機前輩說：「乾妹妹，可以分一點給我嗎？」

丟丟妹（左）和李唯楓聯手拱藥師脫去白袍，露出好身材。（火星生技提供）

偶像歌手出身的李唯楓，近來成為綜藝節目常客，如今又現身丟丟妹的平台充當直播天后助理，發展更為多元，丟丟妹也鼓勵他：「格局要放大，路才會走得遠，我就是走一步會評估很多步風險的人，可是我不會因此膽小，跌倒再站起來就好了。」

李唯楓聽了很有感，透露過去開過兩家餐飲店都倒了，慘賠就算了，還被誤會是富二代，其實都是透過青年創業貸款背債而來。所幸去年開始否極泰來，今年初上節目竟因為一坨鼻涕一戰成名，如今一開始投身直播，就立刻獲得與直播天后同台機會，讓他特別感恩貴人們提攜，更要努力賺錢。

李唯楓（右）初次挑戰直播就與丟丟妹同台，忍不住化身粉絲側拍。（火星生技提供）

至於見過太多帥哥藝人的丟丟妹，初次看到李唯楓並無太大感覺，倒是男友Tommy深情望著李唯楓說：「你的睫毛好長好濃喔！是真的嗎？」讓她很傻眼。當晚最高潮是丟丟妹與李唯楓聯手拱猛男藥師脫下白袍，藥師突如其來秀出壯碩大胸肌太吸睛，令全場女性尖叫不已。

丟丟妹看了藥師胸部卻感到一陣自卑：「怎麼比我的還大。」李唯楓還補一槍：「妳很有遠見，確實比妳大。」當晚觀眾不僅買得開心也看得很開心，直呼：「這畫面太養眼太好看了，拜託藥師不要走，李唯楓可以先走了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中