丟丟妹直播3小時「吸金3千萬」 嗨拱脫衣突自卑：比我大

〔記者林欣穎／台北報導〕日前剛被生技公司簽下成為直播主的李唯楓，前往丟丟妹的直播平台拜師見習，親眼見證她短短3小時為品牌首場直播創下3000萬元的銷售佳績，但一聽聞丟丟妹竟小他6歲，忍不住對這位超級印鈔機前輩說：「乾妹妹，可以分一點給我嗎？」

丟丟妹（左）和李唯楓聯手拱藥師脫去白袍，露出好身材。（火星生技提供）

偶像歌手出身的李唯楓，近來成為綜藝節目常客，如今又現身丟丟妹的平台充當直播天后助理，發展更為多元，丟丟妹也鼓勵他：「格局要放大，路才會走得遠，我就是走一步會評估很多步風險的人，可是我不會因此膽小，跌倒再站起來就好了。」

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李唯楓聽了很有感，透露過去開過兩家餐飲店都倒了，慘賠就算了，還被誤會是富二代，其實都是透過青年創業貸款背債而來。所幸去年開始否極泰來，今年初上節目竟因為一坨鼻涕一戰成名，如今一開始投身直播，就立刻獲得與直播天后同台機會，讓他特別感恩貴人們提攜，更要努力賺錢。

李唯楓（右）初次挑戰直播就與丟丟妹同台，忍不住化身粉絲側拍。（火星生技提供）

至於見過太多帥哥藝人的丟丟妹，初次看到李唯楓並無太大感覺，倒是男友Tommy深情望著李唯楓說：「你的睫毛好長好濃喔！是真的嗎？」讓她很傻眼。當晚最高潮是丟丟妹與李唯楓聯手拱猛男藥師脫下白袍，藥師突如其來秀出壯碩大胸肌太吸睛，令全場女性尖叫不已。

丟丟妹看了藥師胸部卻感到一陣自卑：「怎麼比我的還大。」李唯楓還補一槍：「妳很有遠見，確實比妳大。」當晚觀眾不僅買得開心也看得很開心，直呼：「這畫面太養眼太好看了，拜託藥師不要走，李唯楓可以先走了！」

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