江淑娜消失10年現蹤了！力挺江蕙「藏身台下曝近況」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣歌壇順利盼到天后「二姐」江蕙回歸，昨（11日）正式重拾麥克風在高雄巨蛋開唱，展開「無．有」巡演首站，吸引1.5萬名粉絲感動朝聖。如今，淡出演藝圈長達10年之久的江淑娜，最新近況也意外曝光。

江蕙在封麥這10年間歷經病魔折騰，不過始終正能量的她最終抗癌成功，更在死忠歌迷朋友們的千呼萬喚之下，順利站上高雄巨蛋開唱，作為復出歌壇的首站，也令人憶起淡出演藝圈長達10年之久的江淑娜，妹妹是否會親臨現場見證姊姊踏上復出之路的首場演唱會，不只一路力挺的1.5萬名歌迷朋友們感到好奇，更多的其實是滿心的期待冀望。

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江蕙（右）昨晚復出重拾麥克風，妹妹江淑娜現身觀眾席力挺。（資料照，記者陳奕全攝）

驚喜的是，據悉江淑娜昨也隱身在觀眾席中力挺姊姊江蕙，家人們也都默默親臨高雄巨蛋低調支持，氛圍既感動又溫馨。其實，江淑娜當年在江蕙的告別演唱會上，悄悄錄製影片向姊姊感性告白，「如果妳累了、想休息了，我會在家裡等妳！」未料這一席話竟是為將引退而埋下的伏筆。如今，江蕙強勢回歸歌壇，江淑娜是否跟隨腳步重返演藝圈，外界皆引頸期盼。

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