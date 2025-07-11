江蕙台上變裝全場驚艷！「回春」自爆：永遠30歲

〔記者陳慧玲／高雄報導〕天后江蕙復出歌壇，今晚在高雄巨蛋展開北高23場演唱會，這次江蕙換了8套服裝，風格各不同，今晚首套華服非常重，她笑說：「比小豬還重，穿這衣服能唱歌不簡單。」之後還直接在台上暗燈換裝，再現身已是短裙長靴，笑說：「這年紀穿這樣不好意思，但我的心永遠30歲！」

江蕙笑說穿上這套衣服有點不好意思。（寬宏提供）

對於演唱會品質要求極高的江蕙，這次巡演製作費高達6億元，她的作品不乏東方元素的歌曲，此次特別設計「東方轉場橋段」，讓歌曲以更為具象的視覺呈現，極具東方美的飛簷與流蘇降落空中，搭配二胡、古箏等樂器充滿詩意，時而優美、時而緊湊、時而清雅的旋律，加上女舞者們姿態柔美的舞蹈以及武術演員行雲流水的身法，都讓歌迷看得過癮。

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江蕙復出演唱會高規格打造。（寬宏提供）

今晚江蕙獻唱《無言花》、《你著忍耐》、《月落》等歌曲，演唱會總導演陳鎮川談到，光是舞者排練就長達40天，每次都不能鬆懈，江蕙則說自己的歌曲親情愛情抒情歌曲居多，這次還要多唱些快樂的歌，因此也帶來《愛我三分鐘》等輕快歌曲。

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