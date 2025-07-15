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62歲蔡小虎遭爆「ICU搶救不治」 罕見動怒反擊揭真相

蔡小虎無端遭受網路抹黑。（翻攝自臉書）蔡小虎無端遭受網路抹黑。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台語歌王」蔡小虎近日與龍千玉難得合體拍攝實境節目《花甲少年趣旅行》，沒想到節目尚未播出卻遭不肖人士在臉書上惡意造謠「ICU搶救12小時不治過世」的噩耗假消息，他見狀趕緊截圖澄清，同時也為這不實的謠言罕見動怒，令許多圈內朋友，以及歌迷粉絲們同感不捨且氣憤。

蔡小虎遭造謠怒斥「不實報道」，陳思安也發聲力挺助陣。（翻攝自臉書）蔡小虎遭造謠怒斥「不實報道」，陳思安也發聲力挺助陣。（翻攝自臉書）

62歲蔡小虎坦言原本非常排斥參與《花甲少年趣旅行》，因為擔心自己無法勝任，「但這次的體驗讓我感到實在太棒了！」節目中他還自爆多年的睡眠呼吸中止症，起因為童年被籃球打到鼻子導致鼻腔彎曲，雖無大礙但仍對健康多加留意。怎料，蔡小虎才剛透露舊疾不久，竟在臉書上遭惡意抹黑「62歲蔡小虎驚爆隱疾（ICU搶救12小時）不治傍晚過世了！」他見狀趕緊將畫面截圖，罕見動怒直斥「不實報導！」同時出面澄清「小虎『底加』啦！」

蔡小虎強調人正在吃喝玩樂、拍攝節目中，更反擊造謠「麥黑白貢」，同時順勢呼籲虎迷朋友準時收看節目。星友們也紛紛現身力挺蔡小虎，陳思安怒嗆「昨天才跟小虎哥一起，可惡的報導胡說八道！」楊子儀也為他澄清「叔公身體好得很，還幫我擦汗水！」龍千玉更發聲證實「小虎哥很平安喔！」蔡小虎則親自到造謠貼文底下留言「小虎本人親自邀請虎迷朋友準時收看喔！」將謠言化為宣傳力道，氣度與幽默兼具。

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