（獨家）70歲陳盈潔住進加護病房！詹雅雯痛揭內情：不可能再好了

陳盈潔正在醫院養病。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后陳盈潔因為教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，去年8月入獄後健康狀況急轉直下，好友許常德近日透露陳盈潔狀況又變糟，已住進加護病房，讓歌后詹雅雯非常不捨，稍早受訪回應非常難過，期盼前輩能夠度過難關。

詹雅雯表示，「我一直很關心，也一直想幫忙，但是阿德老師（指許常德）都說，連醫生都幫不上忙，我們只能默默的讓她有個病房住，安陳姐的身。」更希望陳盈潔的家人都能夠安心。

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對於陳盈潔的狀況，詹雅雯心疼表示，「跟阿德老師近期聯絡，都是談陳姐的事情較多，也了解在醫院的狀況，但是陳姐這個當下，並不適合探望。」

詹雅雯非常擔心陳盈潔的身體狀況。（資料照，記者王文麟攝）

詹雅雯悲吐，其實前幾個月許常德就跟她說過，陳盈潔的狀況不可能再好了，「只會越來越壞，而且醫院都不可能讓病患住院那麼久，這件事滿讓人傷腦筋的。」

詹雅雯透露，陳盈潔若需要轉院的話，也要找到非常適合的，「阿德老師很慈悲，一再的努力要讓陳姐得到醫療，另一方面又努力的想讓大家回味陳姐出道至今的作品。」

最近許常德都在忙自己替陳盈潔舉辦的「自己的人生自己破浪」音樂會台南場，希望所有支持人陳盈潔的粉絲7月13日都能到場共襄盛舉。

詹雅雯透露，非常欣賞陳盈潔的國語老歌《春風》、《盈盈的祝福》，以前她跟妹妹合組的櫻花姊妹就曾經翻唱，她表示：「在那個年代能夠國台語都能唱的歌手實在不多，陳姐是其中一個，讓人佩服。」

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