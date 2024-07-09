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娛樂 電視

余祥銓老婆穿上「純慾天花板」 得意：我真的很會買東西

余祥銓（左）與柔柔。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕余祥銓妻子柔柔產後半年迅速恢復火辣身材，近日她買了有「純慾天花板」的性感神器，才花了新台幣100元，柔柔也忍不住佩服自己：「我真的很會買東西」。

柔柔秀出自己穿上「純慾神器」的時尚穿搭。（翻攝自IG）

柔柔買回來的是白色絲襪，膝蓋處還有綁帶設計。她和余祥銓外出用餐的時候，柔柔穿上白色無袖上衣搭配紅色短裙，在白色「純慾神器」助攻之下，顯現出不同的性感，柔柔還特別搭配黑色運動鞋，在可愛甜美之中又增添了時尚感。

柔柔（右）精心打扮被余祥銓說是109辣妹。（翻攝自IG）

這雙細蓋處有綁帶的白色絲襪在余祥銓眼裡也是格外性感，不過余祥銓稱讚老婆的時候，竟然脫口而出：是109辣妹耶！讓柔柔大嘆男人的審美果然跟女人不同。柔柔也透露這雙充滿純慾感的白色絲襪她只花了100元購買，還佩服自己真的很會購物。

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